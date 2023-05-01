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Коронацию Карла III посетят более 2,2 тысячи гостей из 203 стран

Более 2,2 тыс. человек посетят коронацию короля Великобритании Карла III в Вестминстерском аббатстве 6 июня.

Коронацию Карла III посетят более 2,2 тысячи гостей из 203 стран
© globallookpress.com

Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

Отмечается, что гости прибудут из 203 стран, причём около 100 государств будут представлены на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III наденет на коронацию мантию своего деда, британского монарха Георга VI.

В ночь на 18 апреля в Лондоне состоялась репетиция военного парада по случаю коронации короля Великобритании Карла III.

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