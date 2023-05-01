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Россиянам объяснили, на какие звонки нельзя отвечать

По некоторым номерам можно сразу определить, что звонят мошенники. Об этом заявил доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Россиянам объяснили, на какие звонки нельзя отвечать
© ТАСС

«Сброшенные звонки – это почти всегда звонки от мошенников», – сказал Тимофеев.

Перезванивать на незнакомый номер, если входящий звонок был быстро сброшен, нельзя. То же самое касается пропущенных звонков от анонимных абонентов. Основным признаком, что входящий звонок осуществляет мошенник, является скрытый номер либо номер из трех-четырех цифр. Еще один излюбленный прием мошенников – звонки с иностранных номеров.

О том, что номер принадлежит мошенникам, может свидетельствовать определенная комбинация цифр. Так, номера с кодом +7 (800) чаще всего используют организации, среди которых много спамеров и мошенников, отвечать на такие звонки не стоит. Эксперт объяснил, что понять, кто звонил с незнакомого номера, можно, если проверить его в Сети. Кроме того, можно воспользоваться приложениями по определению звонков, сообщает агентство «Прайм».

Ранее «ФедералПресс» писал, как обманывают туристов в разных странах.

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