В Сети появилось видео с последнего выхода в свет Вячеслава Зайцева
В Сети появилось видео последнего появления Вячеслава Зайцева на публике – это было 26 апреля. В тот день мэтр посетил модный вечер благотворительного фонда "Русский силуэт".
Небольшой ролик публикует Telegram-канал Mash - на видео легендарный модельер в окружении помощников с заметным трудом ходит при помощи трости.
Вячеслав Зайцев скончался сегодня в реанимации от желудочного кровотечения.
Ранее стали известны обстоятельства смерти кутюрье.