Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России

«Я Славу Зайцева знаю очень давно. Мы познакомились, когда, в общем, его еще никто не знал. Я тогда работал в журнале "Спутник", <...>, он принес некоторые свои эскизы - замечательные, кстати, говоря, эскизы. И вот мы с ним тогда познакомились ну и подружились. Хотя нельзя сказать, чтобы мы были совсем близкими друзьями. Виделись мы нечасто, но я знаю, что он меня любил и я его любил», - поделился воспоминаниями Владимир Познер.