Стилист Лисовец прокомментировал смерть Вячеслава Зайцева

«Один из самых ярких, талантливых, а главное - добрых искренних, чистых людей, которых я встречал за всю свою жизнь, живя в Москве и вообще живя не только в Москве. То есть человек добился всего, он - фантастически талантлив, невероятно творческий. При этом, вы можете себе представить, он был невероятно добрым, искренним и в любой момент можно было к нему обратиться - он всегда готов был помочь. С ним приятно было проводить время», - рассказал «Звезде» стилист, парикмахер Владислав Лисовец.