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«Для России он - единственный»: стилист Лисовец оценил вклад Зайцева в культуру

Известного на весь мир русского модельера Вячеслава Зайцева считают невероятной творческим и доброжелательным человеком. Своим мнением и воспоминаниями о нем поделился стилист и дизайнер Владислав Лисовец.

Стилист Лисовец прокомментировал смерть Вячеслава Зайцева
© РИА Новости

«Один из самых ярких, талантливых, а главное - добрых искренних, чистых людей, которых я встречал за всю свою жизнь, живя в Москве и вообще живя не только в Москве. То есть человек добился всего, он - фантастически талантлив, невероятно творческий. При этом, вы можете себе представить, он был невероятно добрым, искренним и в любой момент можно было к нему обратиться - он всегда готов был помочь. С ним приятно было проводить время», - рассказал «Звезде» стилист, парикмахер Владислав Лисовец.

Одними из самых приятных впечатлений телеведущий и эксперт моды Лисовец назвал прогулки по Парижу с Зайцевым. Он отметил, что «чувство юмора, улыбка всегда на лице, доброжелательность» сопровождали Вячеслава Зайцева. Лисовец пожелал известным людям «поучиться такой легкости, такой человечности, которая была у Вячеслава Зайцева».

Модельер Вячеслав Зайцев скончался в Москве

Немногим ранее сообщалось о смерти Вячеслава Зайцева. Всемирно известный российский модельер на 86-ом году жизни скончался в Щелковской больнице в Москве после кровотечения в желудке. Приехавшей скорой медпомощи он пожаловался на острую боль в районе живота. Вячеслава Зайцева перевели в реанимацию, но спасти его не удалось.

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