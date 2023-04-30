Скончался автор "Земфиры", советский музыкант Афтандил Исрафилов

Исрафилов работал как профессиональный музыкант с 1964 года, с 1965-го - солист ансамбля народных инструментов под руководством Бабы Салахова при Азгостелерадио, с 1978-го - солист объединения "Азконцерт", организатор ансамбля "Азербайджан тэранэлэри". При этом с 1970 года Исрафилов аккомпанировал народной артистке СССР Зейнаб Ханларовой, а с 1980-го состоял в ансамбле под ее руководством. Активно гастролировал - США, Турции, Японии, Германии, Австрии, Нигерии, так далее.