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Скончался автор "Земфиры", советский музыкант Афтандил Исрафилов

В родном Баку умер советский и азербайджанский музыкант, композитор, гармонист, народный артист Азербайджана и Дагестана Афтандил Исрафилов. Об уходе исполнителя сообщили в азербайджанском минкульте.

Скончался автор "Земфиры", советский музыкант Афтандил Исрафилов
© Российская Газета

Исрафилов работал как профессиональный музыкант с 1964 года, с 1965-го - солист ансамбля народных инструментов под руководством Бабы Салахова при Азгостелерадио, с 1978-го - солист объединения "Азконцерт", организатор ансамбля "Азербайджан тэранэлэри". При этом с 1970 года Исрафилов аккомпанировал народной артистке СССР Зейнаб Ханларовой, а с 1980-го состоял в ансамбле под ее руководством. Активно гастролировал - США, Турции, Японии, Германии, Австрии, Нигерии, так далее.

Афтандил Исрафилов - автор нескольких десятков композиций. Самые известные из них - "Земфира", "Кямаля", "Назиля", "Баскалы" - были изданы на пластинках фирмой "Мелодия".

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