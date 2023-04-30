В России высказались об идее переноса выходных с января на май

«Что касается майских праздников, то хотелось бы, чтобы все праздники у нас были длинными, но что есть, то есть. В этом году 1 мая попадает на понедельник, значит, три дня мы гуляем, отдыхаем и имеем возможность покопаться в саду и огороде. Что касается дополнительных дней, то я считаю, что это избыточно. У нас сегодня 14 календарных праздничных дней, дополнительный 15-й уже будет лишним», — заключила парламентарий.