В России высказались об идее переноса выходных с января на май
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась об идее переноса выходных с января на май. В беседе с «Лентой.ру» депутат раскритиковала предложенную инициативу.
Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил обсудить перенос выходных с января на май. Депутат обратился в Минтруд с инициативой о совместном круглом столе. Кроме того, Даванков направил министру труда России Антону Котякову копию законопроекта о переносе длинных выходных с января на май.
«В течение определенного периода времени у нас развивалась традиция отмечать Новый год в семье, и сегодня это по-настоящему семейный праздник. Новогодние каникулы — это залог того, что и мама, и папа, независимо от того, как давно они являются работниками в той или иной организации, имеют возможность именно в эти дни отдохнуть вместе со своими детками», — заявила Бессараб.
Депутат объяснила, что далеко не каждый россиянин имеет возможность совместить отпуск со своей второй половиной или с семьей, а новогодние каникулы дают эту возможность.
«Что касается майских праздников, то хотелось бы, чтобы все праздники у нас были длинными, но что есть, то есть. В этом году 1 мая попадает на понедельник, значит, три дня мы гуляем, отдыхаем и имеем возможность покопаться в саду и огороде. Что касается дополнительных дней, то я считаю, что это избыточно. У нас сегодня 14 календарных праздничных дней, дополнительный 15-й уже будет лишним», — заключила парламентарий.
27 апреля глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая для организации дополнительных нерабочих дней станет нагрузкой на экономику, поэтому надо выбрать, чего хотят россияне — «праздновать или выкарабкаться». По его словам, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.