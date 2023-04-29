Сын Колесникова назвал причину смерти ведущего
Актер и телеведущий Сергей Колесников скончался от инсульта в НИИ им. Н.В. Склифосовского, рассказал в интервью Пятому каналу его младший сын Иван.
«Инсульт. В Склифосовского», - пояснил Иван.
По данным канала, молодой человек опубликовал в соцсетях видео из семейного архива. На кадрах ролика Колесников-старший исполняет песню под гитару.
Иван сопроводил эту публикацию только одним словом: «Папа».
Ранее сообщалось, что актера похоронят в Москве на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон не называлась.