Сын Колесникова назвал причину смерти ведущего

Актер и телеведущий Сергей Колесников скончался от инсульта в НИИ им. Н.В. Склифосовского, рассказал в интервью Пятому каналу его младший сын Иван.

«Инсульт. В Склифосовского», - пояснил Иван.

По данным канала, молодой человек опубликовал в соцсетях видео из семейного архива. На кадрах ролика Колесников-старший исполняет песню под гитару.

Иван сопроводил эту публикацию только одним словом: «Папа».