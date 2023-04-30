Baza: администраторы чатов продолжают продавать марафоны Блиновской

Baza: администраторы чатов продолжают продавать марафоны Елены Блиновской
Администраторы продолжают продавать марафоны Елены Блиновской, пока она находится под домашним арестом, сообщается в Telegram-канале Baza.
По данным издания, 29 апреля 2023 года участникам одного из марафонов Блиновской пришло сообщение, где предлагалось заплатить 1 тыс. рублей и узнать все. Кроме этого, кураторы марафонов продолжают набирать учеников в новые группы. Они обещают присылать фото, видео и голосовые сообщения, которые записала Елена Блиновская, а к лету или осени 2023 года кураторы предполагают, что появится возможность купить тариф, где можно лично пообщаться с блогером.
Уточняется, что по условиям домашнего ареста Елена Блиновская не может пользоваться интернетом и выкладывать контент, в том числе и через третьих лиц.
Напомним, 27 апреля 2023 года блогеру и автору «Марафона желаний» Елене Блиновской предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Тем же утром Блиновская попыталась выехать из России на арендованном автомобиле, но ее задержали в Смоленской области.