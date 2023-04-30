Baza: администраторы чатов продолжают продавать марафоны Блиновской

Администраторы продолжают продавать марафоны Елены Блиновской, пока она находится под домашним арестом, сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, 29 апреля 2023 года участникам одного из марафонов Блиновской пришло сообщение, где предлагалось заплатить 1 тыс. рублей и узнать все. Кроме этого, кураторы марафонов продолжают набирать учеников в новые группы. Они обещают присылать фото, видео и голосовые сообщения, которые записала Елена Блиновская, а к лету или осени 2023 года кураторы предполагают, что появится возможность купить тариф, где можно лично пообщаться с блогером.

Уточняется, что по условиям домашнего ареста Елена Блиновская не может пользоваться интернетом и выкладывать контент, в том числе и через третьих лиц.