Россиянам рассказали об изменениях в мае

Стали известны новые российские законы, вступающие в силу с 1 мая. О них в субботу, 29 апреля рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Так, начнет работать закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним и усиливающий ответственность за приобщение к курению.

В мае вступит в силу закон, который наделяет президента России дополнительными полномочиями по защите страны и граждан, если в отношении них приняты незаконные решения или предприняты незаконные действия.

Вводится ответственность за содействие в исполнении неправомерных решений международных органов об уголовном преследовании военнослужащих и добровольцев РФ, а также должностных лиц органов публичной власти.

«Это законы, которые позволят защитить нашу страну и граждан от незаконных решений международных структур, в том числе Международного уголовного суда», - сказал председатель Госдумы.

Также начнет работать закон об ужесточении наказания за госизмену.

Среди других изменений – доставка пенсий исключительно через «Почту России»; упрощение финансовой поддержки для семей участников СВО; закон о новых правилах регистрации товарного знака, закон о пресечении незаконного использования банковских карт умершего.