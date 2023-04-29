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Россиянам рассказали об изменениях в мае

Стали известны новые российские законы, вступающие в силу с 1 мая. О них в субботу, 29 апреля рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Так, начнет работать закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним и усиливающий ответственность за приобщение к курению.

В мае вступит в силу закон, который наделяет президента России дополнительными полномочиями по защите страны и граждан, если в отношении них приняты незаконные решения или предприняты незаконные действия.

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Вводится ответственность за содействие в исполнении неправомерных решений международных органов об уголовном преследовании военнослужащих и добровольцев РФ, а также должностных лиц органов публичной власти.

«Это законы, которые позволят защитить нашу страну и граждан от незаконных решений международных структур, в том числе Международного уголовного суда», - сказал председатель Госдумы.

Также начнет работать закон об ужесточении наказания за госизмену.

Среди других изменений – доставка пенсий исключительно через «Почту России»; упрощение финансовой поддержки для семей участников СВО; закон о новых правилах регистрации товарного знака, закон о пресечении незаконного использования банковских карт умершего.

Также в мае вступает в силу закон, запрещающий заход в морские порты России иностранных судов, если их деятельность связана с нарушением требований международных договоров РФ.

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