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В Орловской области в День Победы не будут проводить парад

Парад на 9 Мая, а также салют и вечерний концерт в Орловской области отменены из-за требований безопасности. Об этом во время прямого эфира на официальной странице во "ВКонтакте" сообщил глава региона Андрей Клычков.

В Орловской области в День Победы не будут проводить парад
© РИА Новости

"Мы вынуждены отказаться от проведения парада <…> Мы не будем проводить салют и вечерний концерт", - сказал Клычков, добавив, что шествие "Бессмертный полк" пройдет в интерактивном формате.

Глава региона отметил, что проведение традиционного шествия-митинга на 1 мая также отменяется.

Меры безопасности приняты по решению штаба из-за вероятности неподконтрольных рисков.

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