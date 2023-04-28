В Орловской области в День Победы не будут проводить парад

Парад на 9 Мая, а также салют и вечерний концерт в Орловской области отменены из-за требований безопасности. Об этом во время прямого эфира на официальной странице во "ВКонтакте" сообщил глава региона Андрей Клычков.
"Мы вынуждены отказаться от проведения парада <…> Мы не будем проводить салют и вечерний концерт", - сказал Клычков, добавив, что шествие "Бессмертный полк" пройдет в интерактивном формате.
Глава региона отметил, что проведение традиционного шествия-митинга на 1 мая также отменяется.
Меры безопасности приняты по решению штаба из-за вероятности неподконтрольных рисков.