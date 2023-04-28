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Фестиваль ледоколов откроет турсезон в Петербурге

Фестиваль ледоколов откроет летний туристический сезон в Санкт-Петербурге. В субботу, 29 апреля, на набережной Лейтенанта Шмидта будут причалены ледоколы «Владивосток», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин».

Фестиваль ледоколов откроет турсезон в Петербурге
© РИА Новости

Об этом сообщает neva.today.

На площадке фестиваля также пройдут мастер-классы, иллюстрационные выставки и другие мероприятия.

Кроме того, на Дворцовой площади состоится открытие мотосезона. Завершится день регатой у Благовещенского моста, передаёт «МК в Питере».

Ранее сообщалось, что в рамках марафона «На одной волне» в Подмосковье пройдёт 50 концертов.

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