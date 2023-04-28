Фестиваль ледоколов откроет турсезон в Петербурге

Фестиваль ледоколов откроет летний туристический сезон в Санкт-Петербурге. В субботу, 29 апреля, на набережной Лейтенанта Шмидта будут причалены ледоколы «Владивосток», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин».

Об этом сообщает neva.today.

На площадке фестиваля также пройдут мастер-классы, иллюстрационные выставки и другие мероприятия.

Кроме того, на Дворцовой площади состоится открытие мотосезона. Завершится день регатой у Благовещенского моста, передаёт «МК в Питере».