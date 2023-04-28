В Курганской области объявили вознаграждение за сведения о поджигателях
Власти Курганской области объявили о вознаграждении в размере десяти тысяч рублей для граждан, которые сообщат о виновных в возгорании на территории региона, и пять тысяч для тех, кто предоставит информацию о жителях, допустивших зарастание или захламление своего дворового и придомового участка. Соответствующий пост появился на странице во «ВКонтакте» правительства субъекта РФ.
Там напомнили, что сейчас в области сохраняется сухая теплая погода и введен режим ЧС. Кроме того в регионе действует особый противопожарный режим.
«Запрещены любые действия с открытым огнем. В том числе — сжигание мусора и сухой травы. От шашлыков на майские праздники также придется отказаться», — говорится в сообщении.
В связи с этим в Курганской области решили объявить вознаграждение в размере десяти и пяти тысяч для граждан, которые сообщат информацию о виновных в возникновении пожара и допустивших зарастание своей дворовой и придомовой территории. Власти региона призвали жителей «не оставаться равнодушными», поскольку остановив или сообщив о поджигателях они могут «спасти чью-то жизнь».