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В Курганской области объявили вознаграждение за сведения о поджигателях

Власти Курганской области объявили о вознаграждении в размере десяти тысяч рублей для граждан, которые сообщат о виновных в возгорании на территории региона, и пять тысяч для тех, кто предоставит информацию о жителях, допустивших зарастание или захламление своего дворового и придомового участка. Соответствующий пост появился на странице во «ВКонтакте» правительства субъекта РФ.

В Курганской области объявили вознаграждение за сведения о поджигателях
© © Пресс-служба МЧС по Курганской области

Там напомнили, что сейчас в области сохраняется сухая теплая погода и введен режим ЧС. Кроме того в регионе действует особый противопожарный режим.

«Запрещены любые действия с открытым огнем. В том числе — сжигание мусора и сухой травы. От шашлыков на майские праздники также придется отказаться», — говорится в сообщении.

В связи с этим в Курганской области решили объявить вознаграждение в размере десяти и пяти тысяч для граждан, которые сообщат информацию о виновных в возникновении пожара и допустивших зарастание своей дворовой и придомовой территории. Власти региона призвали жителей «не оставаться равнодушными», поскольку остановив или сообщив о поджигателях они могут «спасти чью-то жизнь».

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