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Кузнецова поддержала идею Минюста о запрете смены пола в паспорте

Депутаты Госдумы обращались в Минюст РФ для проверки законодательства на соответствие основ госполитики по укреплению традиционных ценностей. По словам вице-спикера палаты Анны Кузнецовой, инициатива ведомства о запрете смены пола в паспорте закроет возможность заключения однополых браков в стране. Об этом она заявила в беседе с «Парламентской газетой».

Кузнецова поддержала идею Минюста о запрете смены пола в паспорте
© Парламентская газета

Напомним, что недавно Минюст анонсировал запрет на смену пола в основном документе гражданина РФ без реально проведенной медицинской операции. По словам министра юстиции Константина Чуйченко, его слова приводит ТАСС, это будет «одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве».

«Это позволит исключить в нашей стране возможность сменить пол человека путем простого изменения документов», — сказал он.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова поддержала чиновника, она также отметила, что это закроет выходы на усыновление детей в однополые пары.

«Нужно устранять подобные «мутации» нашего законодательства», — отметила Кузнецова.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в эфире телеканала НСН выразила понимание инициативу Минюста, так как она сделает смену пола менее популярной. По ее мнению, это также заставило депутатов задуматься, что еще они должны сделать, для того, чтобы воспитать молодежь в духе традиций.

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