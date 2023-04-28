Кузнецова поддержала идею Минюста о запрете смены пола в паспорте

Депутаты Госдумы обращались в Минюст РФ для проверки законодательства на соответствие основ госполитики по укреплению традиционных ценностей. По словам вице-спикера палаты Анны Кузнецовой, инициатива ведомства о запрете смены пола в паспорте закроет возможность заключения однополых браков в стране. Об этом она заявила в беседе с «Парламентской газетой».

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Напомним, что недавно Минюст анонсировал запрет на смену пола в основном документе гражданина РФ без реально проведенной медицинской операции. По словам министра юстиции Константина Чуйченко, его слова приводит ТАСС, это будет «одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве».

«Это позволит исключить в нашей стране возможность сменить пол человека путем простого изменения документов», — сказал он.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова поддержала чиновника, она также отметила, что это закроет выходы на усыновление детей в однополые пары.

«Нужно устранять подобные «мутации» нашего законодательства», — отметила Кузнецова.