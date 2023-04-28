Россиянам разъяснили понятие госизмены

Юрист Алексей Гавришев в интервью «Известиям» объяснил, какие действия россиян будут расцениваться как государственная измена.

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Он указал, что госизменой является шпионаж, а также предоставление российскими гражданами сведений, составляющих государственную тайну, международной или иностранной организации. Специалист уточнил, что эта тайна может стать известна человеку, в частности, по службе, работе или учебе.

Помимо этого, продолжил юрист, под госизменой подразумевается переход на сторону противника или финансирование деятельности иностранных организаций или государств, которые представляют угрозу безопасности России, а также оказание им консультационной или материально-технической помощи.

Как напомнил Гавришев, состав преступления «государственная измена» до 2018 года имел отношение к секретоносителям — должностным лицам, имеющим доступ к гостайне. Однако впоследствии в Уголовный кодекс были внесены изменения, согласно которым обвинения также могут быть предъявлены лицам, которые незаконно получили доступ или допуск к секретным данным.