Лишенный сана Кураев счел допустимым свой переход в юрисдикцию Константинополя

Протодиакон Андрей Кураев, лишенный своего сана Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, считает допустимым подачу апелляции на это решение предстоятелю другой поместной церкви — Константинопольскому патриарху Варфоломею — и переход в юрисдикцию Константинополя в данной ситуации. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

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По словам Кураева, до сих пор он не мог подать апелляцию, поскольку сделать это становиться возможным «только на существующее решение, которое одной их сторон кажется ошибочным».

«Поскольку до сегодняшнего дня этого решения просто не существовало, то поэтому и апелляция технически была невозможна. И об этом патриарх Варфоломей год назад мне и сказал, что я не могу принять апелляцию на то, чего нет. Значит, в этом смысле технически эта опция открывается только с сегодняшнего дня», — отметил он.

При этом Кураев отметил, что еще не решил, будет ли он ее подавать и до сих пор никаких решений на этот счет не принимал.

Ранее патриарх Кирилл подписал указ о лишении священного сана протодиакона. В тексте документа говорилось, что с момента наложения моратория на решение Епархиального суда Москвы в отношении Кураева он так и не проявил «ни на словах, ни в делах признаков покаяния» и «не прекратил свою деструктивную деятельность».