$80.51-1.0588.37-1.83
1 час назад

Кураев счел допустимым свой переход в юрисдикцию Константинополя

Елена Прошина

Протодиакон Андрей Кураев, лишенный своего сана Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, считает допустимым подачу апелляции на это решение предстоятелю другой поместной церкви — Константинопольскому патриарху Варфоломею — и переход в юрисдикцию Константинополя в данной ситуации. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Лишенный сана Кураев счел допустимым свой переход в юрисдикцию Константинополя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кураева, до сих пор он не мог подать апелляцию, поскольку сделать это становиться возможным «только на существующее решение, которое одной их сторон кажется ошибочным».

«Поскольку до сегодняшнего дня этого решения просто не существовало, то поэтому и апелляция технически была невозможна. И об этом патриарх Варфоломей год назад мне и сказал, что я не могу принять апелляцию на то, чего нет. Значит, в этом смысле технически эта опция открывается только с сегодняшнего дня», — отметил он.

Кураев указом патриарха Кирилла лишен священного сана

При этом Кураев отметил, что еще не решил, будет ли он ее подавать и до сих пор никаких решений на этот счет не принимал.

Ранее патриарх Кирилл подписал указ о лишении священного сана протодиакона. В тексте документа говорилось, что с момента наложения моратория на решение Епархиального суда Москвы в отношении Кураева он так и не проявил «ни на словах, ни в делах признаков покаяния» и «не прекратил свою деструктивную деятельность».

Напомним, что Епархиальный суд решил лишить протодиакона сана за оскорбление умершего протоиерея Александра Агейкина и «признаки хулы на церковь».

Общество,Александр Агейкин,Патриарх Кирилл,Андрей Кураев,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий