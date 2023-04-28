В регионах Центральной России ожидаются дожди и грозы

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на значительной территории Центрального федерального округа в период с 29 апреля по 1 мая. В Белгородской, Владимирской, Воронежской, Курской, Смоленской, Тульской, Ярославской и других областях ожидаются дожди, местами грозы, усиление ветра до 15-17 м/с, сообщили ТАСС в местных гидрометцентрах в пятницу.

"В субботу ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, ночью по западу области местами сильные дожди, грозы и град, при грозах порывистый ветер 15-17 м/с. В воскресенье также небольшие и местами умеренные дожди, 1 мая - облачно с прояснениями, небольшие дожди", - сообщила дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Светлана Перова.

В Белгородской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях ночами ожидается около плюс 3-8 градусов, днем - плюс 13-17 градусов, возможны дожди, грозы, усиление ветра. "В предстоящие выходные на территории Тверской области ожидается неустойчивая погода, 29 апреля ночью на востоке региона пройдут дожди, в дневные часы осадков не ожидается. 30 апреля на большей части региона днем прогнозируются кратковременные дожди, 1 мая - преимущественно без осадков", - сказала начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра по Тверской области Нонна Меньшакова.

В Брянской, Ивановской, Калужской и Костромской областях дожди будут кратковременными, ночами прогнозируется около плюс 2-4 градусов, днем - до плюс 11-14 градусов, в Костромской - до плюс 23 градусов.