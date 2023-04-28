Популярный российский ведущий объяснил отсутствие жены и детей

«Я сейчас активно занимаюсь своей деятельностью, поэтому глобально о семье не задумываюсь, потому что понимаю, что семья будет занимать более 50 процентов моего времени. Я не хочу быть отцом, который не сможет уделять время своему ребенку», — сказал Макаров и добавил, что хотел бы насладиться каждым моментом взросления своих детей.