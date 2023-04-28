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36 минут назад

Популярный российский ведущий объяснил отсутствие жены и детей

Lenta.ru

Популярный российский телеведущий, бывший участник КВН и певец Вячеслав Макаров ответил на вопрос, почему у него нет жены и детей. Отсутствие семьи он объяснил в интервью журналу OK!.

Популярный российский ведущий объяснил отсутствие жены и детей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я сейчас активно занимаюсь своей деятельностью, поэтому глобально о семье не задумываюсь, потому что понимаю, что семья будет занимать более 50 процентов моего времени. Я не хочу быть отцом, который не сможет уделять время своему ребенку», — сказал Макаров и добавил, что хотел бы насладиться каждым моментом взросления своих детей.

Как уточнил телеведущий, он будет задумываться о семье, когда твердо встанет на ноги.

Ранее Макаров назвал недостаток Москвы. По словам певца, после переезда из Астрахани ему было непросто адаптироваться к тому, что в столице он тратит больше времени на дорогу.

Перед этим Макаров высказался о руководителе и ведущем КВН Александре Маслякове, назвав его «магическим человеком». Он заявил, что у ведущего телеигры сильная энергетика.

Общество,Вячеслав Макаров,Александр Масляков,
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