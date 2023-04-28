«Ведомости»: В России могут запретить продажу картофеля в сетках

Вопрос запрета упаковки и продажи картофеля, а также овощей открытого грунта и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках накануне обсуждался на совещании в Минпромторге. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на участников встречи.

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По словам собеседников издания, с такой инициативой выступил Российский экологический оператор (РЭО).

Уже после выхода статьи представитель организации заявил, что такое предложение действительно было выдвинуто. Однако речь в нем шла об ограничении реализации продукции в такой упаковке потребителям, передают «Ведомости».

РЭО объясняет, что запретить сумки-сетки необходимо в связи со сложностью их переработки. Из-за таких упаковок оборудование нередко выходит из строя.

Решение по поставленному вопросу пока не принято. Однако эту тему проработают отдельно, сообщили собеседники издания.