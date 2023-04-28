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«Ведомости»: В России могут запретить продажу картофеля в сетках

Вопрос запрета упаковки и продажи картофеля, а также овощей открытого грунта и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках накануне обсуждался на совещании в Минпромторге. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на участников встречи.

«Ведомости»: В России могут запретить продажу картофеля в сетках
© Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По словам собеседников издания, с такой инициативой выступил Российский экологический оператор (РЭО).

Уже после выхода статьи представитель организации заявил, что такое предложение действительно было выдвинуто. Однако речь в нем шла об ограничении реализации продукции в такой упаковке потребителям, передают «Ведомости».

РЭО объясняет, что запретить сумки-сетки необходимо в связи со сложностью их переработки. Из-за таких упаковок оборудование нередко выходит из строя.

Решение по поставленному вопросу пока не принято. Однако эту тему проработают отдельно, сообщили собеседники издания.

Минпромторг РФ ведет работу по ограничению оборота пластиковых изделий. Целью проводимых мероприятий является снижение наносимого ими вреда экологии при утилизации. При этом ведомство не собирается инициировать запрет на ввоз в Россию изделий из пластика.

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