Куда поехать на авто на один день на выходные в мае: афиша мероприятий

В этом году майские праздники будут не настолько длинными, как обычно, однако начало мая традиционно подарит несколько выходных дней. Куда сходить в Москве на выходных, и какие достопримечательности стоит посетить в окрестностях столицы, разбирался «Рамблер».

В мае россияне по традиции отмечают 1 мая Праздник весны и труда и 9 мая - День Победы. В этом году длительные майские каникулы не предусмотрены. В общей сложности, в мае будет 11 нерабочих дней, из них 8 придутся на выходные. В Праздник весны и труда россияне смогут отдыхать три дня: 29, 30 апреля и 1 мая. Второй период больших выходных связан с Днем Победы. Отдых продлится с 6 по 9 мая.

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Москва

В этом году на майские праздники в Москве не состоится традиционное шествие профсоюзов, однако будет достаточно различных мероприятий как на открытом воздухе, так и в музеях.

В частности, 1-4 мая в музее-заповеднике Коломенское пройдет экскурсия «Цветущее Коломенское». А тем, кто интересуется творчеством Булгакова можно сходит на экскурсию «Однажды на Патриарших». Проект Твоя Москва представит любителям пеших прогулок экскурсию «Щукино: Путешествие во времени».

В московских парках будут организованы пленэры, а на ВДНХ пройдет фестиваль фуд-траков, отмечает сайт «Мы расскажем».

А 9 мая в Москве на Красной площади состоится традиционный парад. Военно-патриотические мероприятия в этот день пройдут во всех районах столицы. Так, будет проведена акция «Спасибо Герою», с отправкой открыток для ветеранов и участников СВО. На улицах Москвы пройдет раздача писем, рассказывающих о подвигах тех, в честь кого они названы. Также можно будет принять участие в Мемориально-патронатной акции по уборке мест захоронений героев ВОВ.

Есть еще довольно интересный вариант празднования Дня Победы – полюбоваться салютом с борта прогулочного теплохода. Но для этого надо заранее купить билет на любой ночной туристический рейс и получить сразу несколько удовольствий – ночную экскурсию, во время которой можно увидеть уникальные московские достопримечательности и праздничный салют с удобных и выигрышных мест, отмечает russo-travel.

Куда поехать на выходные?

Майские выходные можно провести и путешествуя. Для того, чтобы увидеть что-то новое и необычное, не обязательно дожидаться отпуска, достаточно просто иметь желание куда-то выехать из Москвы, пусть и на один день.

Приокско-Террасный природный заповедник

Любителям природы без сомнения будет интересен Приокско-Террасный природный заповедник в Подмосковье. Здесь растет флора, совершенно нехарактерная для региона, и работает зубровый питомник. Каким образом эти могучие звери оказались в Подмосковье — расскажут на экскурсии. На майские праздники в заповеднике ежечасно проводят экскурсии по «Дороге к зубрам», есть высотная экотропа и парк «Дерево-Дом». На каждое направление нужен отдельный билет (150-400 руб.) + плата за визит в заповедник 150 руб. Из минусов этого варианта — добираться комфортно только на машине.

Парк Малевича

Необычным и без сомнения достойным местом для посещения является и расположенный в Одинцовском городском округе Парк Малевича.

«Чтобы попасть сюда, необходимо пройти сквозь объемную версию «Черного квадрата» и оказаться в бесконечном коридоре отражений, символизирующих невероятную глубину творчества знаменитого художника», - отмечает travel.riamo.

Освещенный маршрут по ухоженным тропинкам составляет около 10 километров, велосипедный – 2,5 километра. В центральной части парка есть специальные места для активного отдыха: волейбольные площадки, теннисные столы, зона для воркаута и два футбольных поля с подогревом.

официальный сайт Одинцовского городского округа

Торжок

Любители старинной архитектуры без сомнения останутся в восторге от посещения расположенного в Тверской области небольшого города Торжка. В его центре расположена аутентичная зеленая набережная реки Тверцы, которая так и не была закована в камень.

Одна из интересных достопримечательностей — старинный Борисоглебский монастырь. Местный музей имени Пушкина посвящен его путевым впечатлениям: поэт останавливался здесь более 20 раз во время путешествий между Москвой и Петербургом.

Сенежское озеро

Можно сбежать от городской суеты и насладиться отдыхом и у рукотворного водоема в 49 км к северу от МКАД. Для того, чтобы туда попасть, необходимо доехать до Солнечногорска, а потом повернуть направо, на Тимоново.

Самый крупный водоем Подмосковья образовался в ходе строительства Екатерининского канала между реками Сестрой и Истрой, начавшегося в 1826 году. Живописное озеро пользуется популярностью у любителей рыбалки, пляжного отдыха и водных развлечений. Пляжей два – городской и Веретьевский. Аренда лодок здесь стоит около 300 рублей в час, катамарана – 200-600 рублей в час.

Википедия

Музей бумаги в Калужской области

Необычным способом провести выходные станет поездка в поселок Полотняный Завод, который расположен почти в 200 км от центра Москвы. Здесь в 2018 году в одном из старинных кирпичных цехов был открыт музей бумаги.

Его экспозиция рассказывает об истории бумаги с древности и до наших дней. На двух этажах собраны различные ее виды– от папируса до современных школьных тетрадей, старинные станки. Наглядно показаны технологии производства, старинные и современные. Для детей проводятся практические занятия, в ходе которых можно изготовить бумагу самостоятельно.