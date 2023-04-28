Психологи начнут принимать пациентов в российских поликлиниках с 1 июля

Психологи с 1 июля начнут принимать пациентов в российских поликлиниках, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, соответствующий порядок уже принят. На сегодняшний момент проводит тестирование. Министр также подчеркнул, что к специалистам смогут обращаться и участники специальной военной операции.

«У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. Сейчас работаем с регионами», - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Минздрав России предложил сформировать службы психолого-психиатрической помощи для участников спецоперации. Предполагается, что работать программа будет на государственном и муниципальном уровне.