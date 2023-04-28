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Психологи начнут принимать пациентов в российских поликлиниках с 1 июля

Психологи с 1 июля начнут принимать пациентов в российских поликлиниках, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

Психологи начнут принимать пациентов в российских поликлиниках с 1 июля
© globallookpress.com

По его словам, соответствующий порядок уже принят. На сегодняшний момент проводит тестирование. Министр также подчеркнул, что к специалистам смогут обращаться и участники специальной военной операции.

«У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. Сейчас работаем с регионами», - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Минздрав России предложил сформировать службы психолого-психиатрической помощи для участников спецоперации. Предполагается, что работать программа будет на государственном и муниципальном уровне.

Работу будут организовывать профильные центры министерства: исследовательские центры имени Сербского и имени Бехтерева. Для такой службы необходимо будет принять на работу 1112 психологов, а также 556 психотерапевтов.

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