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Никита Михалков: Спецоперация обнажила всё, что происходит здесь, дома

Никита Михалков заявил, что рад тому, что специальная военная операция по защите Новороссии до сих пор продолжается.

Никита Михалков: Спецоперация обнажила всё, что происходит здесь, дома
© РИА Новости

По мнению народного артиста России, которое приводит "Собственный корреспондент", за время, что длится СВО, "обнажили всё, что происходит здесь, дома".

Михалков полагает: если бы спецоперация завершилась молниеносно, россияне просто не успели бы разглядеть истинное лицо российской т.н. "творческой элиты".

Ранее Михалков перечислил людей, которые, по его мнению, утратили право называться российскими артистами.

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