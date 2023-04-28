Никита Михалков: Спецоперация обнажила всё, что происходит здесь, дома

Никита Михалков заявил, что рад тому, что специальная военная операция по защите Новороссии до сих пор продолжается.

По мнению народного артиста России, которое приводит "Собственный корреспондент", за время, что длится СВО, "обнажили всё, что происходит здесь, дома".

Михалков полагает: если бы спецоперация завершилась молниеносно, россияне просто не успели бы разглядеть истинное лицо российской т.н. "творческой элиты".