Трансляцию парада Победы и "Бессмертного полка" покажут на Rutube

Российский видеохостинг Rutube будет вести трансляцию парада Победы и онлайн-акции "Бессмертный полк" 9 мая. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Газпром-медиа".

"В День Победы на главной странице Rutube и в специальном разделе, посвященном 9 Мая, можно будет посмотреть Парад Победы и онлайн-акцию "Бессмертный полк".

Rutube будет вести трансляцию видеоряда с портретами героев, присланных в проект "Бессмертный полк онлайн", - говорится в сообщении.

На других медиаресурсах "Газпром-медиа" также пройдут трансляции концертов, кинофильмов в эфире и другие акции и мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, добавили в пресс-службе.