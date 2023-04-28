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Трансляцию парада Победы и "Бессмертного полка" покажут на Rutube

Российский видеохостинг Rutube будет вести трансляцию парада Победы и онлайн-акции "Бессмертный полк" 9 мая. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Газпром-медиа".

"В День Победы на главной странице Rutube и в специальном разделе, посвященном 9 Мая, можно будет посмотреть Парад Победы и онлайн-акцию "Бессмертный полк".

Rutube будет вести трансляцию видеоряда с портретами героев, присланных в проект "Бессмертный полк онлайн", - говорится в сообщении.

На других медиаресурсах "Газпром-медиа" также пройдут трансляции концертов, кинофильмов в эфире и другие акции и мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, добавили в пресс-службе.

День Победы в Москве и других городах России в 2023 году будет проходить в смешанном формате. В регионах пройдут очные и онлайн-мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне, в том числе и акция "Бессмертный полк", сообщала ТАСС ранее председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы Ольга Занко.

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