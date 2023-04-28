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В Петербурге не будут разводить мосты с 1 на 2 мая

Мосты в Петербурге в ночь с 1 на 2 мая не планируют разводить в связи с майскими праздниками. Об этом сообщила в пятницу пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

В Петербурге не будут разводить мосты с 1 на 2 мая
© РИА Новости

"В ночь с 1 на 2 мая 2023 года мосты разводиться не будут. Мосты не разводятся в связи с Праздником Весны и Труда", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации.

Ранее "Мостотрест" также сообщил, что на Биржевом мосту возобновились работы, которые инженерам пришлось прекратить из-за активного ледохода по Малой Неве в середине апреля. Для проведения демонтажа временных опор, которые поддерживали крылья разводного пролета во время капитального ремонта, будет закрыто движение транспорта и пешеходов по мосту. Во время демонтажа свай Биржевой мост будут разводить не по графику.

Движение по мосту будет закрыто с 29 апреля по 8 мая. Исключение составит 4 мая, когда Биржевой откроют с 07:00 до 21:00 для подготовки к параду Победы на Дворцовой площади. Праздничные дни способствуют снижению транспортной нагрузки на центр города, поэтому было принято решение провести работы в эти сроки.

После демонтажа свай инженеры будут готовить разводной пролет к активной навигации 2023 года и полноценным нагрузкам. Они займутся настройкой гидравлического, электрического и механического оборудования, а также слаботочных систем управления, видеообзора и сигнализации. Капитальный ремонт Биржевого моста стал одним из крупнейших реализованных проектов в историческом центре города за последние годы. Полностью мост отремонтируют к маю 2023 года.

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