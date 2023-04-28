Названо самое популярное у россиян произведение Терри Пратчетта

Книга "Мор, ученик Смерти" стала самым популярным произведением английского писателя Терри Пратчетта у российских читателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования книжного сервиса "Литрес".

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Для этих данных были проанализированы скачивания произведений Пратчетта в цифровом формате за последние пять лет.

Юмористическое фэнтези "Мор, ученик Смерти" в аудиоформате заняло первое место рейтинга, второе - электронная версия этого же произведения. На третьем месте оказалась аудиокнига "Стража! Стража!". На четвертом месте оказался фэнтезийный роман "Цвет волшебства", на пятом - он же в аудиоформате.