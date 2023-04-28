Названы неготовые к сезону лесных пожаров регионы России

«Можно отметить, что у нас из всех регионов девять не готовы к сезону. Пять из них в Дальневосточном федеральном округе. Это, например, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область. Также есть проблемы у Карелии, Марий Эл и еще нескольких регионов», — рассказал Советников.