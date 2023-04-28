На фоне выросшего интереса к вакцинации против кори, СМИ стали сообщать, что сделать прививку в частных клиниках невозможно - из-за нехватки вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил, что на самом деле вакцины достаточно.

Производство вакцин против кори в России работает в полной мере, дефицита вакцины нет, заверил министр.

Ранее в компании "Нацимбио" "РГ" сообщили, что для проведения подчищающей вакцинации в регионы поэтапно будет направлено 800 тысяч доз противокоревой вакцины. И еще 4 миллиона доз регионы получат в рамках плановых поставок для вакцинации детей в рамках Нацкалендаря профилактических прививок. Вакцина поставляется в государственные медицинские учреждения.