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52 минуты назад

"Дефицита нет": Михаил Мурашко высказался о наличии вакцин от кори

Российская Газетаиещё 2

На фоне выросшего интереса к вакцинации против кори, СМИ стали сообщать, что сделать прививку в частных клиниках невозможно - из-за нехватки вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил, что на самом деле вакцины достаточно.

Производство вакцин против кори в России работает в полной мере, дефицита вакцины нет, заверил министр.

Ранее в компании "Нацимбио" "РГ" сообщили, что для проведения подчищающей вакцинации в регионы поэтапно будет направлено 800 тысяч доз противокоревой вакцины. И еще 4 миллиона доз регионы получат в рамках плановых поставок для вакцинации детей в рамках Нацкалендаря профилактических прививок. Вакцина поставляется в государственные медицинские учреждения.

Названы показания для вакцинации от кори для взрослых

"Производство сейчас в полной мере работает, скорректированы все планы. Дефицита сейчас нет", - цитируют Мурашко РИА Новости.

Общество,Видео,Михаил Мурашко,
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