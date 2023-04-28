В "Яндекс Еде" назвали сумму самого дорогого заказа

Самый дорогой заказ в "Яндекс Еде" совершил житель Москвы, купив блюда японской кухни на 260 тыс. рублей, а еще один житель Москвы за один раз купил 670 товаров. Об этом говорится в сообщении компании.

"Самый дорогой заказ на сервисе был у пользователя из Москвы - он потратил больше 260 тыс. рублей на блюда японской кухни. На втором месте - житель подмосковного Пушкина, который заказал пиццу и закуски на более чем 220 тыс. рублей, на третьем - петербуржец с сетом брускетт, тарталеток и канапе общей стоимостью больше 180 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Когда сервис только появился в 2018 году, среди самых популярных блюд на сервисе была пицца, но уже в 2019 году она уступила лидерство блюдам японской кухни, десертам и завтракам. В 2021 году пицца снова стала первой по популярности, в частности, потому что появились варианты этого блюда с нестандартными вкусами - к примеру, груша с горгондзолой.