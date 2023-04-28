В "Яндекс Еде" назвали сумму самого дорогого заказа
Самый дорогой заказ в "Яндекс Еде" совершил житель Москвы, купив блюда японской кухни на 260 тыс. рублей, а еще один житель Москвы за один раз купил 670 товаров. Об этом говорится в сообщении компании.
"Самый дорогой заказ на сервисе был у пользователя из Москвы - он потратил больше 260 тыс. рублей на блюда японской кухни. На втором месте - житель подмосковного Пушкина, который заказал пиццу и закуски на более чем 220 тыс. рублей, на третьем - петербуржец с сетом брускетт, тарталеток и канапе общей стоимостью больше 180 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
Когда сервис только появился в 2018 году, среди самых популярных блюд на сервисе была пицца, но уже в 2019 году она уступила лидерство блюдам японской кухни, десертам и завтракам. В 2021 году пицца снова стала первой по популярности, в частности, потому что появились варианты этого блюда с нестандартными вкусами - к примеру, груша с горгондзолой.
Активнее всего товары заказывают в "Еде" жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону, Краснодара. Причем в 2023 году Нижний Новгород опередил по числу заказов Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и стал третьим после Москвы и Санкт-Петербурга. В разных городах были свои рекорды доставки. Так, покупатель в Ростове-на-Дону за один раз купил 640 товаров.