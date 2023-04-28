ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину остается на уровне 80%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 17 по 23 апреля, не изменился и составляет 80%. Такие данные опубликовал в пятницу Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,1% респондентов (плюс 0,0 п.п. за неделю), показатель одобрения деятельности президента составил 77,2% (минус 0,3 п.п. за неделю)", - отмечается в исследовании.
Деятельность правительства РФ одобряют 52,5% опрошенных (плюс 0,7 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 54,3% респондентов (минус 0,5 п.п.). О доверии Мишустину заявили 63% (минус 0,3 п.п.).
Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33% (минус 0,5 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 30,5% (минус 0,2 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 15,2% (минус 2,5 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 7,8% (плюс 1,1 п.п.).
Уровень поддержки "Единой России" составил 37,6% (минус 1,4 п.п.), КПРФ - 10,7% (плюс 0,5 п.п.), ЛДПР - 9,5% (плюс 0,2 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 5,7% (плюс 0,5 п.п.), "Новых людей" - 4,6% (плюс 0,3 п.п.).
Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.