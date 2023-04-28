$81.56-0.0790.20+0.06

В России взлетел спрос на мясо перед майскими праздниками

В этом году в преддверии майских праздников спрос на мясо вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом говорится в исследовании, поступившем в "Газету.Ru" от онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет и платежного провайдера ЮКаssa.

Аналитики проанализировали спрос на ингредиенты для шашлыка и сравнили его с прошлогодним.

"В этом году перед сезоном шашлыков пользователи сервиса стали покупать птицу в 1,8 раза чаще, чем в прошлом году, а спрос на мясо вырос вдвое. Также россияне стали больше покупать сосиски — их продажи увеличились в 1,7 раза", - говорится в исследовании.

Согласно результатам исследования, планируя, из чего сделать шашлык, большинство россиян в этом сезоне выбирает птицу - лидерами по количеству продаж стали курица и индейка. На втором месте свинина - ее берут в четыре раза чаще говядины, которая занимает третье место. Чуть менее популярной оказалась баранина.

Россиянам напомнили о длинных выходных на майские праздники

"В 2023 году при подготовке к пикнику россияне стараются сэкономить время. Об этом говорит рост спроса на готовый шашлык в маринаде (на 55%), а также увеличившиеся продажи углей и средств для розжига (в 2,5 раза)", - отметили аналитики.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий