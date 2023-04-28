В России взлетел спрос на мясо перед майскими праздниками

В этом году в преддверии майских праздников спрос на мясо вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом говорится в исследовании, поступившем в "Газету.Ru" от онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет и платежного провайдера ЮКаssa.

Аналитики проанализировали спрос на ингредиенты для шашлыка и сравнили его с прошлогодним.

"В этом году перед сезоном шашлыков пользователи сервиса стали покупать птицу в 1,8 раза чаще, чем в прошлом году, а спрос на мясо вырос вдвое. Также россияне стали больше покупать сосиски — их продажи увеличились в 1,7 раза", - говорится в исследовании.

Согласно результатам исследования, планируя, из чего сделать шашлык, большинство россиян в этом сезоне выбирает птицу - лидерами по количеству продаж стали курица и индейка. На втором месте свинина - ее берут в четыре раза чаще говядины, которая занимает третье место. Чуть менее популярной оказалась баранина.