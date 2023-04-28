Пока вы спали: реакция Захаровой на слова Линн Трейси и причина банковского кризиса в США

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Захарова прокомментировала слова посла США об отсутствии разногласий

Видео дня

Слова посла США Линн Трейси об отсутствии разногласий между ее страной и народом России не согласуются с политикой Вашингтона в отношении россиян. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Народ России убивают по наводке Соединенных Штатов, на деньги Соединенных Штатов, из оружия Соединенных Штатов, руками режима, приведенного к власти Соединенными Штатами в результате государственного переворота, срежиссированного Соединенными Штатами», - констатировала она.

В США набирает обороты банковский кризис

После банкротства в США Silicon Valley Bank, который финансировал проекты в Кремниевой долине, а также Signature Bank, проблемы начались и у First Republic Bank. Об этом сообщает газета «Известия».

Опрошенные изданием эксперты связали кризис в американской банковской системе с повышением ставок ФРС. При этом, по их словам, для экономики России он не будет иметь серьезных последствий, так как «все иностранные инвесторы уже ушли с российского рынка».

Российские военные нанесли ракетные удары по территории Украины

Воздушно-космические силы России нанесли сегодня массированные удары по территории Украины. В небо поднялись дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры «Русской весны»».

По данным канала, взрывы были слышны на Полтавщине и в Кривом Роге, воздушная тревога была объявлена по всей территории страны, в том числе и в Киеве.

Российские аэропорты переходят на отечественное ПО

Российские аэропорты на фоне отказа от сотрудничества с ними ведущего мирового поставщика IT-услуг для этой отрасли швейцарской SITA начинают переход на отечественную платформу общего доступа к системам регистрации пассажиров ARCute. Об этом пишут «Известия».

Такую платформу уже внедрили в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Ростове-на-Дону, Новом Уренгое, Петропавловск-Камчатском, Благовещенске, Оренбурге и Тобольске. «Мы также продали продукт в Шереметьево, в «Аэродинамику» (Краснодар, Сочи, Анапа). Кроме того, участвуем в конкурсе по еще 20 аэропортам страны», — пояснил изданию директор по цифровой трансформации компании-разработчика — холдинга «Аэропорты регионов» Константин Панев.

Рейтинг Байдена рекордно упал

Рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента США упал до 37%, что стало минимумом с момента его избрания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте исследовательской службы Gallup.