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Делегация ООН встретилась с беженцами с Украины в Приморье

В Приморском крае заканчивает свою работу делегация представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России, сообщает РИА Новости.

Делегация ООН встретилась с беженцами с Украины в Приморье
© РИА Новости

В регионе состоялась встреча с украинскими вынужденными переселенцами. Делегацию возглавляет заместитель руководителя российского представительства Бренда Годдарт. За четыре дня пребывания был проведен семинар для уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе. Также удалось посетить пункты временного размещения беженцев, которые находятся в Артеме и Врангеле. Члены делегации также встретились с уже расселившимися людьми в Большом Камне.

В 2022 году в Приморье приехали 830 украинских беженцев. Многие жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли вместе со своими семьями. Дети ходят в сады и школы. Большое внимание власти уделяют их адаптации. Часть из приехавших людей, решив вопросы с документами, отправилась дальше. Те, кто остался, планируют связать свою жизнь с Дальним Востоком.

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