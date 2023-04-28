Делегация ООН встретилась с беженцами с Украины в Приморье

В Приморском крае заканчивает свою работу делегация представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России, сообщает РИА Новости.

В регионе состоялась встреча с украинскими вынужденными переселенцами. Делегацию возглавляет заместитель руководителя российского представительства Бренда Годдарт. За четыре дня пребывания был проведен семинар для уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе. Также удалось посетить пункты временного размещения беженцев, которые находятся в Артеме и Врангеле. Члены делегации также встретились с уже расселившимися людьми в Большом Камне.