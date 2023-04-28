Делегация ООН встретилась с беженцами с Украины в Приморье
В Приморском крае заканчивает свою работу делегация представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России, сообщает РИА Новости.
В регионе состоялась встреча с украинскими вынужденными переселенцами. Делегацию возглавляет заместитель руководителя российского представительства Бренда Годдарт. За четыре дня пребывания был проведен семинар для уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе. Также удалось посетить пункты временного размещения беженцев, которые находятся в Артеме и Врангеле. Члены делегации также встретились с уже расселившимися людьми в Большом Камне.
В 2022 году в Приморье приехали 830 украинских беженцев. Многие жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли вместе со своими семьями. Дети ходят в сады и школы. Большое внимание власти уделяют их адаптации. Часть из приехавших людей, решив вопросы с документами, отправилась дальше. Те, кто остался, планируют связать свою жизнь с Дальним Востоком.