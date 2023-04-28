Россиянам напомнили о длинных выходных на майские праздники

В Минтруде напомнили о датах майских праздников. Первые длинные выходные наступят с 29 апреля по 1 мая. Затем россиянам предстоит провести четырёхдневную рабочую неделю.

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Далее столько же продлятся выходные — с 6 по 9 мая. После этого россиян ждёт ещё одна короткая, но уже трёхдневная рабочая неделя — с 10 по 12 мая.

Sostav.ru

Длинные выходные в России объявляются ежегодно в связи с празднованием 1 мая — Дня весны и труда и 9 мая — Дня Победы.