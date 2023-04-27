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Блиновскую доставили в Следственный комитет Москвы

Задержанную за неуплату налогов блогера Елену Блиновскую доставили во второе управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал столичного главка СК РФ.

Блиновскую доставили в Следственный комитет Москвы
© мвд.рф

Отмечается, что Блиновская была доставлена во второе управление по расследованию особо важных дел – о преступлениях против государственной власти, а также в сфере экономики. Следователи уже приступили к допросу задержанной.

Елена Блиновская предлагала следователю 10 млн долларов во время задержания на границе

Напомним, что ранее в Следственном комитете заявили о возбуждении против Блиновской уголовного дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов, а также легализации денежных средств. Как считает следствие, Блиновская не заплатила налогов на 918 миллионов рублей.

Ранее Блиновская была задержана на КПП в Смоленской области при попытке выехать в Беларусь.

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