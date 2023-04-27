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Мосгорсуд ликвидировал информационно-аналитический центр "Сова" по иску Минюста

Мосгорсуд в четверг удовлетворил иск Минюста РФ с требованием ликвидировать информационно-аналитический центр "Сова", ранее признанный иноагентом. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Мосгорсуд ликвидировал центр "Сова"* по иску Минюста
© РИА Новости

"Суд удовлетворил иск Минюста РФ о ликвидации информационно-аналитического центра "Сова", - сказали в суде.

Ранее в организации заявили, что причиной претензий Минюста стало проведение центром мероприятий за пределами Москвы.

"Обращение стало результатом внеплановой проверки, проведенной ведомством в январе этого года. Основным нарушением было признано проведение мероприятий вне региона регистрации (в нашем случае - Москвы) или участие в таковых - в иске заявлена только эта претензия. Минюст насчитал 24 таких мероприятия за последние три года, включая участие в конференциях ОБСЕ. Мы с позицией Минюста не согласны", - сказано в заявлении "Совы".

Минюст в декабре 2016 года включил региональную общественную организацию содействия просвещению граждан "Информационно-аналитический центр "Сова" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Организация занимается изучением проблем национализма и ксенофобии, взаимоотношений религии и общества.

* Признан иноагентом

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