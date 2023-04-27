Мосгорсуд ликвидировал центр "Сова"* по иску Минюста

Мосгорсуд в четверг удовлетворил иск Минюста РФ с требованием ликвидировать информационно-аналитический центр "Сова", ранее признанный иноагентом. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд удовлетворил иск Минюста РФ о ликвидации информационно-аналитического центра "Сова", - сказали в суде.
Ранее в организации заявили, что причиной претензий Минюста стало проведение центром мероприятий за пределами Москвы.
"Обращение стало результатом внеплановой проверки, проведенной ведомством в январе этого года. Основным нарушением было признано проведение мероприятий вне региона регистрации (в нашем случае - Москвы) или участие в таковых - в иске заявлена только эта претензия. Минюст насчитал 24 таких мероприятия за последние три года, включая участие в конференциях ОБСЕ. Мы с позицией Минюста не согласны", - сказано в заявлении "Совы".
Минюст в декабре 2016 года включил региональную общественную организацию содействия просвещению граждан "Информационно-аналитический центр "Сова" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Организация занимается изучением проблем национализма и ксенофобии, взаимоотношений религии и общества.
* Признан иноагентом