Мосгорсуд ликвидировал центр "Сова"* по иску Минюста

"Обращение стало результатом внеплановой проверки, проведенной ведомством в январе этого года. Основным нарушением было признано проведение мероприятий вне региона регистрации (в нашем случае - Москвы) или участие в таковых - в иске заявлена только эта претензия. Минюст насчитал 24 таких мероприятия за последние три года, включая участие в конференциях ОБСЕ. Мы с позицией Минюста не согласны", - сказано в заявлении "Совы".