Кто такая Елена Блиновская и на чем она зарабатывает?

Сегодня стало известно о задержании блогера и создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Чем зарабатывала на жизнь блогер, и почему оказалась задержана, разбирался «Рамблер».

© Соцсети Елены Блиновской

Кто такая Елена Блиновская?

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Елена Блиновская – популярный блогер и автор «Марафонов желаний» На ее официальном сайте отмечается, что она готова научить женщин «мечтать, осознать все, что для них действительно имеет значение, отбросить все ненужное — страхи, сомнения, ожидания других - и начать путь к жизни своей мечты».

Елена Блиновская специализируется на «желание помочь людям стать счастливыми». На рынке российских онлайн-марафонов она стала одним из первопроходцев и с развитием соцсетей на тренинги к ней записывались десятки тысяч человек. Стоимость их варьировалась от трех до десяти тысяч рублей. Впрочем, были предусмотрены и более высокие цены для желающих получить помощь наставника или индивидуального коуча, отмечает «Пятый канал».

В 2020 году вышел фильм «Марафон желаний», который послужил своеобразной рекламой деятельности Блиновской. А в сентябре 2022 года блогер стала ведущей шоу «Дом исполнения желаний», выходящим на ТВ-3. В том же году у нее были запущены пять проектов: «Марафон желаний» за 4500 рублей (VIP — 200 000 рублей на первой ступени, на второй — 300 000), «Стань и получишь» за 6000 рублей, «Финансовый марафон» за 5000 рублей, «Предназначение» за 7000 рублей и «Про отношения» — 10 000 рублей.

По предварительным оценкам, оборот марафонов составлял примерно два миллиарда рублей в год. В интервью Ксении Собчак предпринимательница заявила, что 300 миллионов в год — это только сумма налогов с выручки.

С началом специальной военной операции Елена Блиновская переехала в Дубаи и стала резидентом Объединенных Арабских Эмиратов. Однако «инфоцыганка», как прозвали Блиновскую в социальных сетях, продолжила продавать свои услуги.

Соцсети Елены Блиновской

Уголовное дело

Еще в марте источник Telegram-канала SHOT сообщал, что на блогера пожаловались участники ее марафонов, которые посчитали, что их обманули. Помимо этого, Генпрокуратуру попросили проверить блогера на уклонение от уплаты налогов.

Сама же Блиновская информацию о жалобах на нее назвала фейком, как и новости о проверке уплаты налогов.

«Ребята, выдыхаем. Новость про проверки и уж тем более жалобы от участников марафонов - фейк. И прежде чем размещать такие громкие заявления, сделайте хотя бы элементарный фактчекинг», - написала она в Telegram-канале.

Однако сегодня Следственный комитет России сообщил о возбуждении в отношении Елены Блиновской уголовного дела по ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

«По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей», - пояснили в ведомстве.

Соцсети Елены Блиновской

Задержали по дороге в Белоруссию

При этом в СК России отметили, что задержана Блиновская была «при попытке пересечь границу Российской Федерации» на автомобиле. В ее доме и офисе проведены обыски.

Источники в правоохранительных органах уточнили «Комсомольской правде», что блогер могла получить информацию о возбуждении против нее уголовного дела заранее.

«Был совершен интересный маневр - на имя Блиновской был куплен билет на утренний рейс из Москвы в Алматы. Однако сама она взяла в аренду люксовый автомобиль и направилась в сторону границы с Белоруссией», - пояснил источник газеты.

В итоге сотрудники ФСБ задержали Елену Блиновскую на территории Смоленской области. Она доставлена на допрос в Москву.

«Наш юротдел проверяет информацию, пока ничего не комментируем», — сказала РБК представитель Блиновской Марина Ростова.