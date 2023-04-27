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31 минуту назад

Россиян предупредили о штрафах за неправильный туалет на даче

Lenta.ru

За туалеты на даче, которые построены с нарушением требований, россиян могут оштрафовать на 5000 рублей. О наказаниях за неправильное содержание загородного участка рассказала юрист Елена Кудерко, пишет «Прайм».

Россиян предупредили о штрафах за неправильный туалет на даче
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, требования к дачным туалетам в основном касаются комфорта и безопасности соседей. Так, уборная должна быть расположена не менее чем в 12 метрах от других построек, восьми метрах от колодца или скважины и двух метрах от забора. Кроме того, туалет необходимо оснастить герметичным баком. За нарушение правил дачников могут оштрафовать на сумму от 3000 до 5000 рублей или потребовать демонтировать конструкцию.

Наказания предусмотрены и за пренебрежение другими нормами. Так, размещение имущества за пределами кадастровых границ участка повлечет гражданско-правовую ответственность. При возникновении конфликта от владельца дачи потребуют не только освободить занятую площадь, но и заплатить муниципалитету арендную плату.

Кроме того, при использовании собственной земли нужно сохранять ее плодородие — регулярно вспахивать, удалять сорняки и сухостои. Если этого не делать, придется платить штраф от 500 до 5000 рублей.

Также не допускается загрязнение территории нефтепродуктами и химикатами. С нарушителя могут взыскать от 1000 до 5000 рублей. Если речь о бытовых отходах, штраф будет меньше — 1000-2000 рублей.

Строго регламентируется и разведение огня на даче. Минимальное расстояние от построек до места установки мангала — пять метров. Кроме того, использование открытого огня возможно только при наличии первичных средств пожаротушения и мобильной связи для вызова экстренных служб, уточнила эксперт. Нарушение правил в пожароопасный сезон грозит штрафом до 20 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о возможности внезапного взрыва дачного туалета. Это, по словам экспертов, может случиться из-за скопления в выгребной яме газа метана. Самый простой способ избежать катастрофы — ежедневно добавлять в яму опилки, сухую траву или золу.

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