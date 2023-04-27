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РЭО: Марафоны Блиновской наносили колоссальный ущерб экологии

Блогер Елена Блиновская призывала подписчиков во время марафонов желаний запускать воздушные шары, которые разлагаются до 100 лет и наносят ущерб природе. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

РЭО: Марафоны Блиновской наносили колоссальный ущерб экологии
© Российская Газета

Ранее сообщалось, что Блиновскую заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие полагает, что она с целью экономии раздробила свой бизнес на несколько ИП, хотя на самом деле получала доходы сама. Это, считают в СК, позволило ей вывести из-под налогообложения порядка миллиарда рублей.

"Блогеры в наше время имеют огромное влияние, в том числе на экологию. Яркий пример - это печально известный блогер Елена Блиновская с более чем 5 млн подписчиков. Она неоднократно призывала своих подопечных запускать воздушные шары в небо. Сроки разложения воздушных шаров - от 4 до 100 лет. За это время микропластик, на который разложатся шары, нанесет вред живым организмам, микрочастицы попадут в воду, почву… В 2021 году на самый популярный аккаунт "Марафона желаний" было подписано 2,5 млн человек. Массовый запуск воздушных шаров столькими людьми означает 7 500 кг отходов. Марафоны Блиновской наносили колоссальный ущерб экологии. Мы хотим, чтобы сознание наших граждан менялось в пользу более осознанного потребления. Все ради нашей планеты и будущих поколений", - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В 2021 году Российский экологический оператор обращался к подписчикам Елены Блиновской с призывом не запускать воздушные шары, объявив #марафонбезшаров. При этом латексные шары, о которых говорила блогер, также не являются абсолютно экологичными, так как в их составе присутствуют полимеры.

"Блиновская также просила подписчиков не использовать веревку при запуске шарика, а обходиться шерстяной ниточкой. Однако вред живым организмам будет нанесен так или иначе, будь то короткая веревка или разложившийся до микропластика шарик. Животные путаются в этих веревках и гибнут", - отметили в РЭО.

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