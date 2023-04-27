РЭО: Марафоны Блиновской наносили колоссальный ущерб экологии

"Блогеры в наше время имеют огромное влияние, в том числе на экологию. Яркий пример - это печально известный блогер Елена Блиновская с более чем 5 млн подписчиков. Она неоднократно призывала своих подопечных запускать воздушные шары в небо. Сроки разложения воздушных шаров - от 4 до 100 лет. За это время микропластик, на который разложатся шары, нанесет вред живым организмам, микрочастицы попадут в воду, почву… В 2021 году на самый популярный аккаунт "Марафона желаний" было подписано 2,5 млн человек. Массовый запуск воздушных шаров столькими людьми означает 7 500 кг отходов. Марафоны Блиновской наносили колоссальный ущерб экологии. Мы хотим, чтобы сознание наших граждан менялось в пользу более осознанного потребления. Все ради нашей планеты и будущих поколений", - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.