60% россиян выбрали бы длинные выходные в мае вместо января

Среди участников опроса только 16% «держатся» за январские каникулы

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Весь апрель обсуждается инициатива удлинить майские праздники, «забрав» несколько дней из новогодних выходных. В 2023 году производственный календарь останется прежним, но не исключено, что позже это изменится. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили почти 200 тысяч интернет-пользователей и узнали, в какие дни им хотелось бы отдыхать больше и что они планируют делать в ближайшие праздники.

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Почти две трети опрошенных россиян (60%) положительно оценивают инициативу объединения майских праздников в одни большие выходные, из них 35% называют причиной то, что многие всё равно берут отпуска между 1 и 9 мая, а 25% – хотели бы реализовывать больше планов в этот период. 27% респондентов отрицательно смотрят на длинные каникулы, из них 16% не готовы «жертвовать» январскими, 11% считают, что это плохо скажется на продуктивности. 13% участников опроса не имеют предпочтений, в какой месяц лучше отдыхать.

В опросе россиянам предложили подумать над альтернативами майским и январским нерабочим дням. Выяснилось, что четверть (25%) совсем не любит длинные выходные. 20% хотели бы подольше отдохнуть в середине лета, 18% предлагают вместо январских не работать в конце августа – перед 1 сентября, 15% – в июне перед или после Дня России, столько же (15%) устроили бы выходные не после, а перед Новым годом. 7% считают, что можно объединить 23 Февраля и 8 Марта.

Выходные – ничто, планы – всё. Ближайшие майские 28% россиян решили провести как обычные субботу и воскресенье, 17% потратят время на семью, 15% устроят полноценный отпуск, а другие 15% будут импровизировать в процессе. 11% вовсе планируют работать, 9% найдут время для хобби, 5% займутся традиционным майским досугом – шашлыками и пикниками.

Место отдыха традиционно – более половины респондентов (51%) проведут майские за городом. 27% будут дома, 13% погуляют и поучаствуют в различных мероприятиях. Только 9% отправятся на выходные в путешествие, из них 7% – по России и 2% – за границу.

На свой досуг в период майских праздников 39% россиян не планируют выделять более 10 тысяч рублей, а 36% вообще не предусматривают трат. У 18% бюджет на отдых составит от 10 до 30 тысяч рублей, у 5% – от 30 до 100 тысяч рублей, и 2% хотят отдохнуть на сумму, превышающую 100 тысяч рублей.