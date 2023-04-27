В Минобрнауки анонсировали изменения в правилах приема в вузы в следующем году

В приемной кампании 2023 года в России не будет никаких кардинальных изменений, но они ожидаются в 2024 году. Об этом заявил министр образования и науки Валерий Фальков в ходе пресс-конференции. Трансляция ведется на официальной странице Минобрнауки во «ВКонтакте».