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В Минобрнауки анонсировали изменения в правилах приема в вузы в следующем году

В приемной кампании 2023 года в России не будет никаких кардинальных изменений, но они ожидаются в 2024 году. Об этом заявил министр образования и науки Валерий Фальков в ходе пресс-конференции. Трансляция ведется на официальной странице Минобрнауки во «ВКонтакте».

В Минобрнауки анонсировали изменения в правилах приема в вузы в следующем году
© ТАСС

«В этом году все пройдет по хорошо знакомым правилам, никаких резких изменений не будет, кардинальные все изменения — они последуют уже в приемной кампании 2024 года», — сказал министр.

7 июня в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате.

Впоследствии президент России Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе высшего образования. Глава государства уверен, что в российском образовании назрели существенные изменения с учетом новых требований во всех сферах жизни.

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