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ФСБ опубликовала документы со словами жены Геббельса перед смертью

ФСБ опубликовала новые документы из архива о самоубийстве лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. В них воспоминания бывшего командира минометного полка Артура Шварца, сидевшего с адъютантом фюрера Отто Гюнше в одной камере. Материалы приводятся на сайте ведомства.

ФСБ опубликовала документы со словами жены Геббельса перед смертью
© Lenta.ru

Гюнше, арестованный в мае 1945 года, рассказывал сокамернику о сломленном душевном равновесии фюрера перед самоубийством. Также он привел слова жены Йозефа Геббельса Магды.

«Так как это сделал фюрер, он не должен был делать. Было бы совершенно немыслимо, чтобы семья Геббельса жила бы милостью Геринга», — рассказала она Гюнше перед смертью.

Вскоре после этого она отравилась вместе с семьей.

Ранее ФСБ опубликовала воспоминания Гюнше о том, как он наблюдал за сожжением тел Гитлера и его жены Евы Браун. После окончания Великой Отечественной войны Гюнше доставили в тюрьму НКВД СССР, находившуюся в Москве.

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