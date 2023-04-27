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Число долгожителей в РФ резко снизилось по итогам переписи населения

К концу 2021 года их оказалось 586,5 тыс. — на 180 тыс. меньше, чем предполагали.

Число долгожителей в России резко снизилось по итогам переписи
© РИА Новости

Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомился РБК. В материале указано, что число жителей России в возрасте старше 90 последовательно снижалось не меньше чем на 20% в год в течение последних трёх лет.

Учёт переписи также ухудшил временную динамику числа долгожителей в 2021 году по сравнению с 2020-м: их оказалось 586,5 тыс., что почти на 180 тыс. меньше предыдущего показателя.

Научный сотрудник Института экономической политики Игорь Ефремов сообщил изданию, что фактически перепись засвидетельствовала либо смерть значительной части пожилых россиян, либо их отъезд.

«Если человек ошибочно переписан предыдущей переписью дважды, а на самом деле он умер, то его несуществующая копия продолжает числиться в статистике», — указал он.

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