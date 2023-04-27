Число долгожителей в России резко снизилось по итогам переписи

К концу 2021 года их оказалось 586,5 тыс. — на 180 тыс. меньше, чем предполагали.

Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомился РБК. В материале указано, что число жителей России в возрасте старше 90 последовательно снижалось не меньше чем на 20% в год в течение последних трёх лет.

Учёт переписи также ухудшил временную динамику числа долгожителей в 2021 году по сравнению с 2020-м: их оказалось 586,5 тыс., что почти на 180 тыс. меньше предыдущего показателя.

Научный сотрудник Института экономической политики Игорь Ефремов сообщил изданию, что фактически перепись засвидетельствовала либо смерть значительной части пожилых россиян, либо их отъезд.