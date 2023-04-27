В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за снегопада

За минувшие сутки в столице Иркутской области выпало более 140 процентов месячной нормы снега. В городе по поручению мэра Руслана Болотова введен режим повышенной готовности.

© Российская Газета

Снегопад продолжался без перерыва более суток. Высота снежного покрова в Иркутске превышает сейчас 20 сантиметров. С начала апреля в областном центре выпало 354 процента месячной нормы осадков, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ночью на улицах чистили проезжую часть около трех десятков комбинированных машин. На посыпку дорог израсходовано 900 тонн соляно-песчаной смеси. С пяти часов утра 180 сотрудников муниципального предприятия расчищают тротуары и остановки транспорта.

️Снегопад накрыл и другие территории Приангарья. Движение на загородных трассах затруднено. ГИБДД призывает водителей к осторожности на дорогах.