В большом театре отреагировали на смерть Анны Бондаревской

Коллеги умершей оперной певицы Анны Бондаревской отреагировали на скоропостижную смерть солистки Большого театра. Об этом сообщает «360».

Фото: Большой театр Большой театр

По словам заслуженной артистки России Агунды Кулаевой, смерть Бондаревской стала шоком для её коллег. Кулаева также отметила, что ранее Бондарёвская ушла из театра, но только теперь коллеги поняли, что певица сделала это из-за болезни.

«Мы с ней пели вместе в “Борисе Годунове”. Она исполняла партию Марины Мнишек. Прекрасная певица, скромная девочка, думающая. Очень жаль, что все так произошло. Это было для нас совершенно неожиданно», – рассказала Кулаева.

Она также добавила, что Бондаревская ушла из театра, когда узнала о своём диагнозе, но это стало понятно только сейчас.

«Сейчас стало все ясно – она заболела, ей была нужна интенсивная терапия. Это просто шок. Да, все мы смертны, но когда уходят такие молодые… Очень тяжело», – добавила Кулавева.