Роспотребнадзор назвал число заболевших корью в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 24» заявила, что в России сейчас зарегистрировано свыше тысячи заболевших корью. Об этом сообщает РИА Новости.

Попова также отметила, что число контактировавших с заболевшими составляет 300 тысяч. «Потому что корь — очень заразная инфекция и задача эпидемиолога — найти всех, кто мог оказаться в зоне риска», — сказала она. При этом отмечается определенное снижение заболеваемости, добавила она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что из этих 300 тысяч число не имеющих иммунитета около 6-7 тысяч.