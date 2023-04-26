Названы наиболее востребованные в ближайшие годы IT-специальности

Четыре наиболее востребованных специальности в IT в ближайшие годы назвал в интервью «Мосленте» директор по цифровым технологиям и трансформации Дмитрий Наумов.

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«Первыми в списке и первыми по значению были и будут HR. Именно они обеспечивают тот самый подбор людей, способствующих росту бизнеса. Исходя из моего многолетнего опыта найма, примерно 50 процентов работы делают именно они», — пояснил он.

Вторыми наиболее востребованными специалистами, по мнению эксперта, будут разработчики. Они сейчас становятся основной производственной силой в цифровом мире и своими руками создают ChatGPT, различные полезные приложения, отмети он.

На третьем месте оказались аналитики. По словам эксперта, хороший опытный аналитик не просто будет востребован, но станет основной для дальнейшего развития компании.

«Именно они должны будут довольно быстро оценить и взвесить требуемый рынком функционал, внезапно "испарившийся" с рынка в прошлом году, а также максимально рационально предложить способы реализации», — добавил Наумов.

В четвертую категорию он отнес специалистов и области «маркетинг».

Кроме вышеперечисленных профессий важными и востребованными в 2023 году эксперт назвал продавцов, SEO-специалистов и административных работников.