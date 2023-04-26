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1 час назад

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО коммерческого директора Собчак

Елена Прошина

Мосгорсуд повторно отказал в освобождении из СИЗО коммерческого директора телеведущей Ксении СобчакКирилла Суханова, которого обвиняют в вымогательстве 11 миллионов у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО коммерческого директора Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, судья также не удовлетворил аналогичные апелляции адвокатов экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева. Они проходят по тому же делу. Все его фигуранты пробудут в СИЗО до 24 июня. Также стало известно о завершении следствия по делу. Никто из фигурантов не признает свою вину, заявляя, что выполняли поручения Собчак в рамках трудового договора.

Общество,Тамерлан Бигаев,Кирилл Суханов,Сергей Чемезов,Ксения Собчак,Мосгорсуд,Ростех,
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