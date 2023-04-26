Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО коммерческого директора Собчак

Мосгорсуд повторно отказал в освобождении из СИЗО коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак — Кирилла Суханова , которого обвиняют в вымогательстве 11 миллионов у главы «Ростеха» Сергея Чемезова . Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По данным телеканала, судья также не удовлетворил аналогичные апелляции адвокатов экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева. Они проходят по тому же делу. Все его фигуранты пробудут в СИЗО до 24 июня. Также стало известно о завершении следствия по делу. Никто из фигурантов не признает свою вину, заявляя, что выполняли поручения Собчак в рамках трудового договора.