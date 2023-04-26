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ВЦИОМ: 84% россиян доверяют Российскому обществу «Знание»

Узнаваемость просветительского марафона российского общества «Знание» достигла 45%, свидетельствуют данные, проведенного совместного исследования организации и всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщается на сайте общества «Знание».

ВЦИОМ: 84% россиян доверяют Российскому обществу «Знание»
© Российское общество «Знание»

В исследовании отмечается, что уже после первых двух марафонов в конце 2021 года о просветительских мероприятиях знали больше 30% респондентов. Теперь же эта цифра близится к 45%.

Также растет и доверие к российскому обществу «Знание». Согласно исследованию, организации доверяют 84% россиян в возрасте от 14 и старше, а среди школьников и студентов процент еще выше – 87% и 89% соответственно.

Как подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, просветительской организации удалось стать востребованной просветительской площадкой, которой доверяют и лекторы, и молодые люди.

«Все больше ребят ищут достоверную информацию на платформе «Знания», пытаясь разобраться в том или ином вопросе. Это доверие, безусловно, возлагает на Общество «Знание» большую ответственность и задает стремительный темп развития просветительской работы. Постоянно внедряются новые форматы, растет просветительское сообщество», — заявил он.

В обществе «Знание» рассказали, что в первую очередь эти итоги являются результатом колоссального запроса на достоверные знания со стороны молодежи. Отмечается, что уже более 50 миллионов человек стали участниками мероприятий общества, в том числе из новых регионов России.

При этом за 2 года федеральный просветительский марафон посетили свыше 46 тысяч участников, было создано 750 часов просветительского контента, который набрал 600 миллионов просмотров. В организации считают, что впечатляющие цифры вполне закономерны, потому что в качестве спикеров к марафону привлекаются выдающиеся личности не только российского, но и мирового масштаба. Так, за все время порядка 630 известных лекторов поделились своими знаниями в рамках марафона.

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