Иноагенты не смогут получать имущественную поддержку от государства

Депутаты из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ внесли на рассмотрение палаты законопроект об усилении контроля за исполнением закона об иноагентах, в рамках которого предлагается запретить иноагентам получать имущественную поддержку от государства. Об этом в среду сообщил глава комиссии, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.