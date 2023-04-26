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Иноагенты не смогут получать имущественную поддержку от государства

Депутаты из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ внесли на рассмотрение палаты законопроект об усилении контроля за исполнением закона об иноагентах, в рамках которого предлагается запретить иноагентам получать имущественную поддержку от государства. Об этом в среду сообщил глава комиссии, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Иноагенты не смогут получать имущественную поддержку от государства
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"Мы предлагаем в федеральном законе "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" ввести запрет на получение иноагентами государственной имущественной поддержки", - сообщил он журналистам.

Парламентарий напомнил, что в настоящее время иноагенты не вправе получать лишь финансовую поддержку государства.

"А это разные виды поддержки", - добавил он.

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