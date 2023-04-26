Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла
Власти Чехии ввели санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщают «Чешские новости».
По данным издания, причиной включения патриарха Кирилла в национальный санкционный список Чехии стали его заявления в «поддержку СВО на Украине, о моральном упадке Запада и против гомосексуализма».
Власти государства отметили, что данное решение планировалось принять на уровне всего Евросоюза, однако его пришлось отменить, так как Венгрия выступила против. В связи с этим Прага решила внести патриарха Кирилла в национальный список.
Ограничения предполагают запрет на въезд в Чехию и проведение каких-либо финансовых операций через организации страны, а также заморозку любого имущества попавшего в список лица в республике.
Стоит отметить, что патриарх Кирилл стал первым россиянином, попавшим в национальный санкционный список государства. При этом указывается, что ранее аналогичные ограничения в отношении него ввели также Великобритания, Канада, Литва и Украина.