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Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла

Власти Чехии ввели санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщают «Чешские новости».

Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла
© РИА Новости

По данным издания, причиной включения патриарха Кирилла в национальный санкционный список Чехии стали его заявления в «поддержку СВО на Украине, о моральном упадке Запада и против гомосексуализма».

Власти государства отметили, что данное решение планировалось принять на уровне всего Евросоюза, однако его пришлось отменить, так как Венгрия выступила против. В связи с этим Прага решила внести патриарха Кирилла в национальный список.

Ограничения предполагают запрет на въезд в Чехию и проведение каких-либо финансовых операций через организации страны, а также заморозку любого имущества попавшего в список лица в республике.

Стоит отметить, что патриарх Кирилл стал первым россиянином, попавшим в национальный санкционный список государства. При этом указывается, что ранее аналогичные ограничения в отношении него ввели также Великобритания, Канада, Литва и Украина.

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